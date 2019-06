Sadəcə bir an körpəsinin əlini buraxdı və... /VİDEO

Kolumbiyanın Meddellin şəhərində bir ofisin binasında baş verən bir hadisə hər kəsi şok edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, yanındakı körpəsi ilə birlikdə iş yerinin yerləşdiyi binaya gedən qadın ofisə girmək üzərə ikən telefonuna zəng gəlir. Telefon zənginə cavab verən qadın telefonla danışarkən körpə yanından uzaqlaşaraq pilləkən boşluğuna doğru gedib. Pilləkən boşluğundan aşağı doğru əyilən körpəni görən ana qorxuya düşüb. Bu zaman ana körpəsini yıxılmaq üzərə ikən son anda xilas edib. Hadisəyə şahid olan digər şəxslər də böyük qorxu yaşayıb.

Həmin anlar binanın içindəki təhlükəsizlik kameralarına əks olunub:

