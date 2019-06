Tbilisidə ötən gün parlament qarşısında keçirilmiş etiraz aksiyaları nəticəsində 305 nəfər saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi bildirib.

Bundan başqa, toqquşmalarda 240 nəfərin yaralandığı deyilir.

Müxalifət partiyaları bu gün axşam saatlarında növbəti etiraz aksiyasının keçiriləcəyini elan edib.(TREND)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.