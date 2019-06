Banan qabığının dəriyə inanılmaz faydaları

Maqnezium və potasium ilə zəngin olan banan qabığının faydaları saymaqla bitmir.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, banan qabığı dəriyə faydalı olduğundan xüsusilə qadınlar tərəfindən daha çox araşdırılır.

Bədənin müxtəlif hissələrində yerləşən zigilləri banan qabığı ilə təmziləmək mümkündür. Bundan başqa banan qabığı üzdəki sızanaqlar üçün faydalı və zəhmətsiz bir köməkçidir. Gün sonunda yaxşıca təmizlənmiş üz bölgəsinə yatmazdan əvvəl banan qabığı sürtün. Beləliklə təmiz bir dəri sayəsində sızanaq təkrarlanması baş vermir.

Yaş artdıqca əmələ gələn dəri qırışıqlıqları banan qabığının dəriyə tətbiq olunması ilə düzəlir və həm də qırışıqlıqların çoxalmasının qarşısını alır.

https://metbuat.az/news/1211671/sadece-bir-an-korpesinin-elini-buraxdi-ve.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.