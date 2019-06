Azərbaycanda Qurban bayramı nə vaxt qeyd ediləcək? - TARİX AÇIQLANDI

"Avqustun 12-si və 13-də Azərbaycanda Qurban bayramı qeyd ediləcək".

Metbuat.az ONA-ya istinadla xəbər verir ki, bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Fuad Nurullayev bildirib:

"Dini təqvimə əsasən, Qurban bayramı hər zaman Zilhiccə ayının 10-u qeyd edilir. Bir çox ölkələrdə Qurban bayramı 3 gün qeyd olunur. Məkkədə Həcc ziyarətində olanlar da bayramı 3 gün qeyd edirlər, yəni qurbanı 3 gün ərzində kəsmək olar".

Sədr müavini avqustun 1-dən 6-a qədər Həcc ziyarəti ilə bağlı müraciətlərin davam edəcəyini qeyd edib.

