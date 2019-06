“Fənərbaxça” heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirməyə hazırlaşır.

Metbuat.az-ın Türkiyə mətbuatın istinadən yaydığı məlumata görə, “sarı-lacivərtlər” “Sivasspor”un yarımmüdafiəçisi Emre Kılınçı transfer etmək üzrədir. İstanbul kulubu 24 yaşlı futbolçu üçün 3 milyon avro və Barış Alıcını 1 illik icarəyə verməyi təklif edib. Tərəflər arasında razılığın əldə olunduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, E.Kılınç ötən mövsüm “Sivasspor”da 32 qarşılaşmada 7 qol vurub və 7 məhsuldar ötürmə verib.

