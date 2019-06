Əlcəzairdə ETİRAZ aksiyası - Minlərlə sakin küçələrə çıxdı

Əlcəzairin paytaxtı Əlcəzair şəhərində hökumət əleyhinə növbəti etiraz aksiyası keçirilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, minlərlə sakin bir sıra məmurların, o cümlədən dövlət başçısı vəzifələrini icra edən Əbdülqədir Bensaleh və baş nazir Nurəddin Bəduinin istefasını tələb edir.

18-ci həftədir ki, davam edən etirazlar zamanı bir neçə nəfər polis tərəfindən saxlanılıb.

Şəhərin bəzi rayonlarında polislə etirazçılar arasında toqquşmaların baş verdiyi deyilir. Mərkəzi meydan və küçələrdə polis qüvvələrinin sayı artırılıb.

