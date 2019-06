"Krılya Sovetov" futbolçusu Aleksandr Səmədovla bu yay yolları ayırmağa qərar verib.

Metbuat.az-ın Rusiya mətbuatına istinadən yaydığı xəbərə görə, bu barədə klubun direktorlar şurasının sədri Aleksandr Fetisov məlumat verib. O, qarşılıqlı razılaşma əsasında azərbaycanlı yarımmüdafiəçinin Rusiya Premyer Liqa təmsilçisindən gedəcəyini bildirib.

Qeyd edək ki, A.Səmədov bu ilin yanvarında "Spartak"dan azad agent kimi "Krılya Sovetov"a transfer olunub./ Qol.az

