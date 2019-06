Gürcüstan parlamentinin deputatları və parlament aparatının əməkdaşları qanunverici orqanın binasını tərk ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə deputatlara və əməkdaşlara Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən xəbərdarlıq edilmişdi.

Parlamentdəki jurnalistlər də binadan çıxarılıb.

Qeyd edək ki, bu gün müxalifət parlamentin binası önündə yenidən etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırır.

