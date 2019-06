Bakıda doqquz mərtəbəli binada yanğın - VİDEO

Bakının Nizami rayonunda yanğın baş verib. Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Qara Qarayev prospekti 35a ünvanında yerləşən hündürmərtəbəli binanın zirzəmisində qeydə alınıb.

Əraziyə FHN-in bir neçə yanğınsöndürən maşınları və canlı qüvvəsi, eləcə də təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. Bildirilir ki, yanğın qısaqapanmadan qaynaqlanıb. Binada yaşayan 10-dan artıq sakin dərhal təxliyyə edilib. Onların arasında zəhərlənənlərin olduğu deyilir.Qeyd edək ki, yanğın artıq söndürülüb. Buna baxmayaraq, təhlükəsizlik məqsədilə binaya elektrik və qazın verilişi müvəqqəti dayandırılıb. (APA)

