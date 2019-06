2018-ci ildə imtahan fənləri üzrə məzunları ən yüksək nəticə göstərən Təhsil şöbələri və liseylərin adları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin "Abituriyent” jurnalının 12-ci sayında dərc olunub.

Ordubad, Sumqayıt, Mingəçevir, İsmayıllı, Qubadlı, Salyan, Qax, Qəbələ, Naxçıvan, Nefçala, Şəki, Şirvan, Masallı və Biləsuvar rayonlarında məzunların imtahan fənləri üzrə göstəriciləri yüksək olub.

Daha ətraflı məlumat üçün ümumi cədvəli təqdim edirik: (Qaynarinfo)

