Səhər saatlarında Türkiyədə plastik və tektil məhsulları istehsal edən fabrikdə yanğın başlayıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən bildirir ki, İstanbulun Böyükçəkməcə adlanan bölgəsində baş verən yanğın nəticəsində ilkin məlumata görə 4 nəfər həyatını itirib.

Böyük bir ərazidə yerləşən 4 mərtəbəli fabrikdə başlayan yanğının səbəbi hələki bilinmir.

