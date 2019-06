"Atletiko Madrid"in "Benfika"nın 19 yaşlı hücumçusu Joao Feliksə elçi düşdüyünü bildirmişdik.

Metbuat.az xəbər verir ki, "hindular" bu transferdə əzəli rəqibi "Real" ilə yarışmalı olacaq.Qeyd edək ki, kral klubu gənc hücumçu üçün portuqal təmsilçisinə 80 milyon avro təlif edib.

