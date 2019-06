"Bəzi insanlar bilsinlər ki, mən evliyəm" - Afət Fərmanqızının ərə getdi - FOTO

Müğənni Afət Fərmanqızı ərdə olduğunu elan edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, o, sevgilisinin qolu ilə çəkdirdiyi şəkli paylaşaraq bunu sübut etmək istəyib.



İfaçı fotoya belə şərh verib:

"Yanımda olsun, bir ömür bəsdi mənimçün. Şəxsi həyatı açıb danışmağı sevmirəm. Amma bəzi insanlar həyatıma burnunu soxmasın və məndən əl çəksinlər. Bilsinlər ki, mən evliyəm.



Mənə lazım olan insanlar onun kimliyini bilir, bu da mənə bəs edir. Neqativ yazanlara və düşünənlərə deyirəm ki, gedin öz ailənizdəki çirkabları təmizləyin". (baku.ws)



