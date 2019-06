Kral ailəsində aləm qarışdı – Şahzədədən məşhur aktrisaya SEVGİ MESAJI

Amerikalı yazıçı İan Halper keçən ay ata olan Şahzadə Harrinin bir zamanlar özündən 16 yaş böyük məşhur aktrisa Cenifer Anistona aşiq olduğunu iddia edib.

Metbuat.az bildirir ki, İan 2009-cu ildə Ceniferin GQ jurnalına verdiyi çılpaq pozları gördükdən sonra Harrinin ona vurulduğunu və Ceniferə çox sayda mesajlar göndərdiyini söyləyib. Cenifer Harrinin hisslərindən xəbərdar olsa da, aralarındakı yaş fərqinə görə ona qarşılıq verməkdən çəkinib. Cenifer tərəfi iddiaları yalanlasa da, İan sözlərinin arxasında olduğunu deyib.

