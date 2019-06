Tarixin ən təsirli və dəhşətli fotoları - FOTOLAR

Bir şəkil bəzən kitabların deyə bilmədiklərini deyə bilir.

Metbuat.az tarixin ən dəhşətli hadisələrinə aid olan, ən təsirli fotoları təqdim edir:

1. 1980-ci ildə Uqandada qıtlıq zamanı çəkilən foto:

2. 1984-cü ildə Hindistanda ABŞ-a aid dərman firmasında baş verən sızıntı nəticəsində 18 min insan həlak oldu:

3. Viyetnamda buddist rahib dövlətə etiraz olaraq özünü yandırır:

4. Qarışıqlığın hökm sürdüyü Misirdə namaz qılan müsəlmanları qoruyan xristianlar:

5. 1972-ci ildə ABŞ-ın Viyetnama atdığı bombadan sonra, paltarları olmadığı üçün 9 yaşlı qız sağ qaldı:

6. Ana bətnində əməliyyat edilən 21 həftəlik körpə canlı şəkildə həkimin barmağını tutur:

7. Somalidə bir ana aclıqdan ölən övladını daşıyır:

8. Xirosimaya atılan atom bombasının qurbanı arxasınca kölgəsini buraxır:

9. 2-ci Dünya müharibəsində zərər görən uşaqlara Polşada psixoloji dəstək verən bir qurumda ev şəkli çəkməyə çalışan Tereska, 1948-ci il:

10. 1983-cü il. Əruzurum zəlzələsindən sonra:

