"Arsenal"ın ingilis futbolçusu Karl Cenkinsona transfer təklifləri gəlməkdə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarımmüdafiənin sağına futbolçu axtarışında olan "Beşiktaş" Karl Cenkinsonu heyətinə qatmağa yaxındır. 30 iyunda azad agent statusu alacaq Cenkinson da "qara qartallara" qoşulmaqda maraqlıdır. Bildirək ki, Şotlandiya "Seltik"inin Karl üçün rəsmi danşıqları sonuc verməyib. Qeyd edək ki, ingilis futbolçu bu mövsüm "topçuların" heyətində meydana çıxdığı 9 oyunda 1 qol vurub.

