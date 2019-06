Ağcabədi rayonunda 40 ha bicilmiş taxıl sahəsi yanıb. Bu barədə Trend-ə FHN-dən məlumata verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bundan başqa, 10 ha sahədə quru ot da yanıb. Yaxınlıqdakı əkin sahələri yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. (Trend)

