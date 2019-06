Oğurluğa cəhd edən şəxs saxlanılıb

Polis əməkdaşlarının ayıq-sayıqlığı və çevikliyi sayəsində oğurluq etməyə cəhd göstərən şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səbail rayonu ərazisində yerləşən ticarət mərkəzlərinin birindəki qızıl satışı şöbəsindən 235 manat dəyərində qızıl sırğanı oğurlama cəhd göstərmiş şəxs orada xidmət aparan Səbail Rayon Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışdır.

9-cu Polis Bölməsinə təhvil verilən həmin şəxsin Bakı şəhər sakini Əjdər Bəşirov olduğu müəyyən edilmişdir.

Ətrafında aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə onun cari il aprel ayının 4-də həmin ticarət mərkəzinin digər qızıl satışı şöbəsindən 330 manat dəyərində qızıl sırğa oğurlaması da müəyyən edilmişdir.

Araşdırma aparılır.

