"Atletiko Madrid" yeni mövsüm üçün transfer çalışmalarını həyata keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "hindular" "Real Madrid"dən yarımmüdafiəçi olan Markos Lyorenteni 40 milyon avro qarşılığında rənglərinə bağlayıb.

