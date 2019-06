İndoneziyada timsah orta yaşlı kişini udub.



Metbuat.az xəbər verir ki, Vartoyo adlı kənd sakini əkinə gedərkən vəhşi heyvana yem olub.



Əkinə gedən Vartoyo geri qayıtmayıb. Yaxınları bu barədə polisə məlumat veriblər. Əkinçinin axtarışlarına başlanıb. (baku.ws)

