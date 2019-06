Üçüncü Avropa Oyunları bu şəhərdə keçiriləcək

2023-cü ildə keçiriləcək üçüncü Avropa Oyunlarına Polşanın Krakov şəhəri ev sahibliyi edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Olimpiya Komitəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Yarışmaya ev sahibliyi edəcək şəhərin seçilməsi barədə qərar Avropa Olimpiya Komitəsinin Minskdə keçirilən baş assambleyasında qitənin 50 milli komitəsi tərəfindən açıq səsvermə yolu ilə qəbul olunub.

Qeyd edək ki, Avropa Oyunları Avropa Olimpiya Komitəsinin idarəçiliyi ilə dörd ildən bir keçirilir. Yarışma ilk dəfə 2015-ci ildə Bakı şəhərində təşkil olunub. Həmin yarışda 5700 idmançı 31 növ üzrə 253 mükafat uğrunda mübarizə aparıb.

İkinci Avropa Oyunları Belarusun paytaxtı Minskdə keçirilir. İyunun 30-dək davam edəcək yarışlarda 15 idman növündə 199 mükafatın sahibi müəyyənləşəcək. Oxatma, karate və stolüstü tennis idman növləri 2020-ci ildə Tokioda keçiriləcək Yay Olimpiya oyunlarına birbaşa vəsiqə qazandıracaq. (Azərtac)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.