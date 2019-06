Daşkəsəndə 24 yaşlı qız intihara cəhd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonun Nizami küçəsində rayon sakini, 24 yaşlı Cəfərova Leyla yaşadığı binanın 3 mərtəbəsindən özünü atıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən gənc qızın vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

Onun hansı səbəbdən intihara cəhd etməsi məlum deyil. (APA)

