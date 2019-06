Prezident İlham Əliyev dövlət qulluqçularını təltif edib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev dövlət qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az bildirir ki, sərəncama əsasən, dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər: (Azərtac)

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Dadaşov Mehdi Tələt oğlu

Əzizov Fikrət Nəhməd oğlu

Rzayev Eldar Həmid oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abbasov Bəhram Yaqub oğlu

Abbasova Cəmilə Mir-Sadıq qızı

Allahverdiyev İlqar Əmir oğlu

Babayev Nazim Bəndəli oğlu

Bağırova Fərzanə İsa qızı

Bayramov Elbrus Yaqub oğlu

Bədəlov Yadigar Aley oğlu

Bəşirov Azər Ağababa oğlu

Cabbarov Azər Əliş oğlu

Cəfərov Rasim Balaxan oğlu

Əliyev Arif Qulu oğlu

Əliyev Ramiz Əli oğlu

Əsədov Hidayət Bəylər oğlu

Əsgərov Ruslan Yusif oğlu

Əzimov Yaşar Şahab oğlu

Həsənov Asəf Rəhim oğlu

Həsənov Müjdat Muxtar oğlu

Hüseynova Fidumə Məmmədəli qızı

Xəlilov Fəzail Xəlil oğlu

İbrahimov Vüqar Emin oğlu

Kərimova Elnarə İslam qızı

Qaraşov Qənimət Səfər oğlu

Qarayev Arzu Cəmil oğlu

Qarayev Vahid Yaqub oğlu

Qasımov Niftalı Xansuvar oğlu

Qubadov Miriş Həsənağa oğlu

Mehtiyev Faiq Mehti oğlu

Məmmədov Fəxrəddin Rza oğlu

Mirzəyev Nurəddin İbrahim oğlu

Muradov Kərəm Bəhmən oğlu

Mustafayev Hikmət Mövlud oğlu

Mustafayeva Zenfira Mustafa qızı

Novruzov Ağaverdi Yunus oğlu

Paşayev Nağı Paşa oğlu

Salmanov İkram İsbi oğlu

Süleymanov Mais Absət oğlu

Şikarov Aftandil Heybət oğlu

Şirinov Mustafa Surxay oğlu

Tağıyev Ramin Əliş oğlu

Zeynalova Ayziynət Səyavuş qızı

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Abbasov Cavid Camal oğlu

Abbasov Qalib Nizami oğlu

Abbasov Natiq Vahib oğlu

Abbasova Narıngül Qüdrət qızı

Abbasova Vəfa Rəşid qızı

Abdullayev Azər Hüseyn oğlu

Abdullayev Namiq İskəndər oğlu

Abdullayev Rüstəm Mirəli oğlu

Abdullayev Səid Oqtay oğlu

Abdullayeva Sevda İsmixan qızı

Abdullayeva Tusiyə Əlikram qızı

Abtalıbov Rəhim Talıb oğlu

Ağadadaşov Bəydadaş Baladadaş oğlu

Ağamirzəyev Tofiq Məhəmmədəli oğlu

Ağayev İlkin Müzəffər oğlu

Ağayeva Aynurə Ərəstun qızı

Ağdamskaya Rumiyyə Telman qızı

Axundov Elşən Marsel oğlu

Axund-zadə İdris Sabutay oğlu

Allahverdiyev Ziyəddin Qulu oğlu

Aslanov İbrahim Qoçəli oğlu

Aslanova Fəridə Aftandil qızı

Atakişiyev Teymur Yusif oğlu

Babayev Abbasağa Adil oğlu

Babayev Elturan Ağasəfər oğlu

Baxışov Vüqar Məmməd oğlu

Balıyeva Əsmiray Yasin qızı

Barxudarov Barxudar İsmayıl oğlu

Bayramov Azər Əziz oğlu

Bayramov Həbib Muxtar oğlu

Behbudov Vüqar Şəfa oğlu

Cabbarov Telman İmran oğlu

Cəbrayılova Aygün Yasəf qızı

Cəfərov Altay Nizami oğlu

Cəfərova Rəna Qulam Hüseyn qızı

Cırıyev Namiq Zeynəddin oğlu

Əhmədov Ənvər İsa oğlu

Əhmədov Ənvər Ramazan oğlu

Əhmədova Fəridə Ağa Hüseyn qızı

Əkbərova Aybəniz Əbdül qızı

Əkbərova Qəribə Rəhim qızı

Ələkbərova Vəfa Ədalət qızı

Ələsgərov Muxtar İslam oğlu

Əliyev Azər Rövşən oğlu

Əliyev Bəxtiyar Gülməmməd oğlu

Əliyev Ərəstun Soltan oğlu

Əliyev Firdovsi Şahmirzə oğlu

Əliyev Gündüz Aydın oğlu

Əliyev Sahib Hümmət oğlu

Əliyev Vüqar Sabir oğlu

Əliyeva Arzu Qabil qızı

Əliyeva Aynur Zakir qızı

Əliyeva Fərqanə Kamil qızı

Əliyeva Gülnarə Əliheydər qızı

Əliyeva Sevinc Cabbar qızı

Əlizadə Hikmət Samət oğlu

Əsədov Əbülfəz Əhməd oğlu

Əsgərov Vüqar Niyaz oğlu

Əzizov Elxan Nizami oğlu

Əzizov Neman Əziz oğlu

Fəti-zadə İlqar Fəti oğlu

Gülməmmədov Rüfət Həsən oğlu

Hacıyev Arzu Həsən oğlu

Hacıyev Rauf Vahid oğlu

Hacıyev Vüqar Feyzulla oğlu

Heybətov Xanlar Nizam oğlu

Heydərov Fuad Fikrət oğlu

Heydərova Leyla Tofiq qızı

Həbibullayev Elgin Şirin oğlu

Həmidova Əfşan Oqtay qızı

Həmzəyeva Zərifə Əhməd qızı

Həsənov Həşim Əfsələddin oğlu

Həsənov Hüseynağa İbrahim oğlu

Həsənov Mehdi Səfər oğlu

Həsənov Nurlan Həsən oğlu

Həsənov Oqtay Bəndalı oğlu

Həsənov Vaqif Həsən oğlu

Həsənova Firəngiz Yadulla qızı

Həsənova Gulaya Ziyad qızı

Həziyev Məmməd Bahadur oğlu

Hümbətov Surxay Vəli oğlu

Hüseynli Ülvi Mötəbər oğlu

Hüseynov Elçin Sabir oğlu

Hüseynov Elmar Ramiz oğlu

Hüseynov İsa Nəbi oğlu

Hüseynov Mədalət Ağadəmir oğlu

Hüseynov Rafiq Həsən oğlu

Hüseynov Vaqif Qalası oğlu

Hüseynov Vəfadar Hüseyn oğlu

Hüseynova Şərafət Niyazi qızı

Xankişiyev Şahin Təvəkkül oğlu

Xəlilov Ədalət Hidayət oğlu

Xəlilov Qulu Oqtay oğlu

Xəlilova Vəsilə Əhməd qızı

Xudiyeva Fidan Hüseynağa qızı

İbrahimov Əflatun Əjdər oğlu

İbrahimov İbrahim Adil oğlu

İbrahimova Gülarə Dadaş qızı

İbrahimova Mahirə Ədalət qızı

İsayeva Atəş Sokrat qızı

İsayeva Əminə Ədalət qızı

İsgəndərov Taryel Eyyub oğlu

İsgəndərova Lalə Qazımurad qızı

İsmayılov Elşən Vəli oğlu

Kərimov Elşad Mürvət oğlu

Kərimov Etiqad Fərrux oğlu

Kərimov İsmayıl Hikmət oğlu

Kərimov Zahir Zahid oğlu

Kərimova Şəhla Baxış qızı

Qafarova Gülnarə Zakir qızı

Qaraxanova Nərgiz Nəvai qızı

Qarakişiyev Qara İsmayıl oğlu

Qasımov Ziya Əlfüqar oğlu

Qasımova Xəyalə Nurəddin qızı

Qazı Zadə Cavanşir Mahmud oğlu

Qənbərov Mirsalam Böyükağa oğlu

Qəribli İsmayıl Cavanşir oğlu

Qocayev Sabir Nazir oğlu

Quliyev Elbrus Fərrux oğlu

Quliyev Mirzə Fərzulla oğlu

Quliyev Rövşən Allahverdi oğlu

Quliyev Şakir Nəcəf oğlu

Quliyeva İlahə Böyükişi qızı

Quliyeva Səbinə Rafiq qızı

Qurbanova Nərgiz Qaraş qızı

Lazımov Eynulla Məmməd oğlu

Mahmudov Elşad Mamay oğlu

Mehdiyev Mübariz Cəbrayıl oğlu

Mehdiyev Nadir Ədib oğlu

Məhərrəmov Adəm İmanverdi oğlu

Məhərrəmov Elxan İmran oğlu

Məhərrəmov Mətləb Möhübbət oğlu

Məmmədli Xumar Mahal qızı

Məmmədli Seymur Sehvəddin oğlu

Məmmədov Araz İslam oğlu

Məmmədov Elçin Vaqif oğlu

Məmmədov Elnur Məmməd oğlu

Məmmədov Elşad Abasqulu oğlu

Məmmədov Əsgərxan Kamil oğlu

Məmmədov Gündüz Müküş oğlu

Məmmədov Həsən Nurəddin oğlu

Məmmədov İlqar Nizami oğlu

Məmmədov Nicad Yaşar oğlu

Məmmədov Rəhman Yaqub oğlu

Məmmədov Sadiq Yusif oğlu

Məmmədov Sədi Sədrəddin oğlu

Məmmədov Süleyman Məmmədiyə oğlu

Məmmədov Vüqar Simurq oğlu

Məmmədova Həcər Əli qızı

Məmmədova Sevinc Rafiq qızı

Məmmədova Səxavət Orxan qızı

Məmmədova Səkinə Oruc qızı

Məmmədova Şölə İsa qızı

Mirzəyev Zəka Aqil oğlu

Mirzəyeva Dürdanə Gulaməddin qızı

Mirzəyeva Sevda Əziz qızı

Muxtarov Qabil Məhəmməd oğlu

Muradov Etibar Rafiq oğlu

Murtuzova Ayan Zəfər qızı

Musayev Zülfəli Mustafa oğlu

Mustafayev Arzu İbrahim oğlu

Mustafayev Eldar Müzəffər oğlu

Mustafayev Fuad Rauf oğlu

Mustafayev Natiq Məhyəddin oğlu

Mustafayeva Tamilla Qurbanəli qızı

Nadirova Səbinə Çingiz qızı

Nəcəfov Ceyhun Qəzənfər oğlu

Nəsirov Akif Təvəkkül oğlu

Nəsirova İradə Nəsir qızı

Orucov Əli Məhəbbət oğlu

Orucov Mirqubat Oruc oğlu

Orucov Mürvət Atakişi oğlu

Paşayev Cəlal İsa oğlu

Poladova Səadət İlfat qızı

Rəhimli Rəhim Nizami oğlu

Rəhimov Elçin Cəlal oğlu

Rəhimov Nicat Qüdrət oğlu

Rəhimova Lalə Hüseyn qızı

Rəsulov Ramiz Məhərrəm oğlu

Rüstəmli Ruslan Rüstəm oğlu

Rüstəmova Səidə Nurəddin qızı

Rzayev Elnur Şahbaz oğlu

Rzayev Səxavət Hüseynalı oğlu

Rzayeva Fərəh Ramiz qızı

Rzayeva Tahirə Xanlar qızı

Sadıx-zadə Rəna Mahmud qızı

Sadıqov Nəsir İbrahim oğlu

Sadıqov Sarvan Məcid oğlu

Sadıqova Səbinə Vaqif qızı

Salmanov Seymur Teymur oğlu

Sarıcalinskaya Kamalə Tofiq qızı

Saruxanov Şahabbas Polad oğlu

Seyidov Məcid Mirəli oğlu

Seyidzadə Ülvi Fuad oğlu

Səfərov Nazim Səmid oğlu

Səmədzadə Əjdər Elman oğlu

Süleymanov Əzim Bəhman oğlu

Şahverdiyev Vahid Hüseynqulu oğlu

Şərəfxanov Seymur Mətləb oğlu

Şirinov Fikrət Həsənqulu oğlu

Tağıyev Anar Aqil oğlu

Tağıyev Teymur Aqil oğlu

Tağıyeva Təranə İskəndər qızı

Tahirov David Zakir oğlu

Talışinskaya Səbinə Əlizakir qızı

Usubova Fidan Cəbrayıl qızı

Usubova İradə Cəfər qızı

Verdiyev İbadət Əliş oğlu

Verdiyeva Sevda Aslan qızı

Yusifi Günel Nüsrət qızı

Zeynalova Dilbər Qulaməli qızı

Zeynalova Südabə Mehdi qızı

Zeynalova Zivər Oktay qızı.

