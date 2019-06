Sumqayıt ŞPİ əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində H.Z.Tağıyev qəsəbə sakini, əvvəllər məhkum olunan A.Məmmədovdan 440 qram marixuana götürülüb.

DİN-in Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Sumqayıt ŞPİ 1-ci PB əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 3 nəfərə məxsus velosipedləri oğurlamaqda sübhəli bilinən şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunan V.İmambaxışov saxlanılıb.

