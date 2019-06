Artıq çəkidən əziyyət çəkənlərin nəzərinə... DİQQƏT

Oksford Universiteti (Böyük Britaniya) alimləri arıqlamaqla bağlı yeni araşdırma aparıblar. Alimlər aşkar ediblər ki, "duru pəhriz" arıqlamaq üçün ən yaxşı üsuldur. Bu pəhrizin əsası müxtəlif şorbalardır.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırmanın nəticələri BMJ jurnalında dərc olunub.

Araşdırmada piylənmədən əziyyət çəkən 278 pasiyent iştirak edib. 8 həftə ərzində onlar "duru pəhrizə" əməl edirdilər. Araşdırmanın sonunda məlum olub ki, iştirakçılar orta hesabla 10,7 kq artıq çəki itiriblər.

Araşdırmanın müəllifləri yaxşı nəticə almaq üçün 12 həftə ərzində "duru pəhrizə" əməl etməyi tövsiyə edirlər. Şorbalardan əlavə bu pəhrizə həmçinin smuzi, kokteyl, müxtəlif dəmləmələr daxildir. (day.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.