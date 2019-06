İngiltərənin "Everton" komandasının hücumçusu Cen Tosun komandadan ayrılmağa yaxındır.

Metbuat.az məlumat verir ki, İspaniya La Liqa təmsilçisi "Valensiya" Cenki heyətində görməyə maraqlıdr. "Borussiya Dortmund" və "Şalke 04"dən transfer təklifi alan türk hücumçunun Almaniyaya geri dönmək istəmədiyi və "yarasalara" qoşulmağa isti baxdığı bildirilir.

Qeyd edək ki, Türkiyə - Yunanıstan görüşündə dizindən zədə alan 29 yaşlı hücumçunun durumunun sürətlə yaxşılaşdığı bildirilir.

