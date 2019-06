Boksçumuz erməni rəqibini peşman etdi

Belarusda keçirilən ikinci Avropa Oyunlarının boks yarışlarında rinqə çıxan Azərbaycan idmançısı Lorenzo Sotomayor erməni rəqibini böyük hesabla məğlub edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 69 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Sotomayor onaltıdabir finalda Qurqen Madoyan ilə üz-üzə gəlib. Boksçumuz rəqibinə heç bir şans verməyərək inamlı qələbə qazanıb – 5:0.



Qeyd edək ki, Sotomayor səkkizdəbir finalda Maqomed Şaçidov (Almaniya) – Adem Fetahoviç (Bosniya və Herseqovina) qarşılaşmasının qalibi ilə görüşəcək.

