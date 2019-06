Havay adalarında sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ sahillərindən 3 min 700 km uzaqda yerləşən Havay adalarında iki mühərrikli təyyarə yerə çırpılıb. Qəza nəticəsində 9 nəfər həlak olub.

Bildirilir ki, “King Air” tipli təyyarə “Dillinqam” hava bazası yaxınlığında qəzaya uğrayıb. (ölkə.az)

