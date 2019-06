İbrahimoviç: "Mənim tək versiyam özüməm"

ABŞ MLS liqasında oynayan isveçli hücumçu hər zamankı kimi yenə də diqqət mərkəzinə düşməyi bacarıb.

Metbuat.az bildirir ki, qocaman forvard bu günlərdə "təvazökar" açıqlamalarla gündəmə gəlib. İbrakadabra bunları söyləyib: "Mənim tək versiyam özüməm. Mən surpriz yox, əfsanəyəm. Sadəcə 15 aydır Amerikada olmağıma baxmayaraq MLS-in ən yaxşı oyunçusu, əfsanəsi olmağı bacarmışam. Çempionatda qapıçı və müdafiəçilər üçün ən böyük təhlükə özüməm. Burada yaxşı oyunçular çoxdur. Ancaq heç kim ikinci İbrahimoviç ola bilməz"

Qeyd edək ki, skandinaviyalı əfsanə mövsüm ərzində 12 oyunda 11 qolun müəllifi olub.

