Günəş məhv olacaq - Alimlərdən qorxunc PROQNOZ

NASA mütəxəssisləri yeni proqnozlarını səsləndiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, mütəxəssislər Nibiru planeti ətrafında peyklərin yığılmasını müşahidə ediblər. Böyüdülmüş fotolarda ufoloqlar Nibiru planeti ətrafında digər səma cisimlərini görüblər.

Ekspertlərin fikrinə əsasən, kosmik zonddan lentə alınan fotoda İks planeti naməlum qalaktikada yerləşir. Duman olduğu üçün onun ölçülərini müəyyən etmək çətindir. Amma iddia edilir ki, Nibirunun peykləri Yer planetindən 10 dəfə böyükdür. Deməli, Nibirunun özü çox nəhəng planetdir.

Bəzi tədqiqatçıların fikrinə görə isə Nibirunun peykləri kəşfiyyat missiyasını yerinə yetirib, lazım olan məlumatları toplayıb. Hazırda risk zonasında Günəş dayanıb. Ehtimal edilir ki, Nibiru Günəşi məhv edəcək. İşıq və istilik mənbəyi olmadan isə Yer planetində həyat məhv olacaq...(ölkə.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.