Samboçumuz ermənini məğlub edib medal qazandı

Belarusun paytaxtı Minskdə keçirilən II Avropa Oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sambo yarışlarında Azərbaycan təmsilçisi Mehman Xəlilov Ermənistan idmançısı Maksim Manukyanla üz-üzə gəlib. 57 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançımız rəqibinə qalib gələrək bürünc medalı qazanıb. O, rəqibini 9:1 hesabı ilə məğlub edib.

Bundan başqa daha bir samboçumuz medal sevindi yaşayıb. Belə ki, 68 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Emil Həsənov 3-cü yer uğrunda görüşdə bolqarıstanlı Martin İvanovu vaxtından əvvəl ağrıdoğurucu fəndlə məğlub edib.



