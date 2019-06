"Çelsi"də yeni baş məşqçi

İngiltərənin "Çelsi" klubunun yeni baş məşqçisi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, London təmsilçisini sabiq futbolçusu Frenk Lempard çalışdıracaq.

Klub prezidenti Roman Abramoviçlə görüşən ingiltərəli mütəxəssis üç illik müqavilə üçün artıq razılığa gəlib.



Bilidirilir ki, Lempard London klubundan keçmiş komanda yoldaşı olan "Çelsi" akademiyasının məşqçisi Codi Morrisi və fitnes hazırlığı ilə məşğul olan Kris Consu da öz məşqçi heyətinə əlavə edəcək.

"Çelsi"nin 41 yaşlı mütəxəssis üçün çalışdırdığı Çempionşip klubu "Derbi"yə 4,5 milyon avro təzminat ödəyəcəyi deyilir.

Xatırladaq ki, Frenk Lempard 2001-2014-cü illərdə "Çelsi"də çıxış edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.