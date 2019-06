İranda Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi ilə əməkdaşlıq edən və ABŞ-ın xeyrinə casusluq edən ölkənin müdafiə sahəsinin əməkdaşı edan olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran Silahlı Qüvvələrinin məhkəmə təşkilatı məlumat yayıb.



"Müqavilə əsasında Müdafiə Nazirliyində işləyən və ABŞ hökumətinin xeyrinə casusluq edən keçmiş əməkdaşın asılması barədə qərar icra olunub", - deyə bildirilib.



Qeyd edilib ki, edam edilən şəxs 2010-2011-ci illərdə MKİ ilə əməkdaşlıq edən Cəlal Hacı Zavardır.

