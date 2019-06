Gimnastlarımız növbəti medallarını qazanıb

İyunun 22-də II Avropa Oyunlarının akrobatika gimnastika yarışında Azərbaycan təmsilçiləri millimizin aktivinə daha bir medal yazdırıblar.

“Minsk 2019”da balans hərəkətləri üzrə qarışıq cütlüklərin yarışında mübarizə aparan Ruhidil Qurbanlı - Abdulla Əl-Məşayxi cütlüyü 28,160 xal toplayaraq ikinci Avropa Oyunlarının bürünc medalına sahib olub.



Qızıl medalı Belarus təmsilçiləri – Artur Beliakov və Volna Melnik cütlüyü qazanıb (29,490 xal).



Xatırladaq ki, “Minsk 2019”da komandamızın aktivinə ilk medalı da Ruhidil Qurbanlı və Abdulla Əl-Məşayxi yazdırıblar.

