Surroqat analıq NƏDİR?

Müasir yardımçı reproduktiv texnoloji üsullar, ailə cütlüyündəki qadın üzvünə hər hansı bir səbəbdən (uşaqlığın olmaması və ya inkişafı qüsurlu olması;

Uşaqlıq boşluğunun hamiləliyi daşımağa imkan verməyən deformasiyası;

Hamiləliyin daşınmasına əks göstəriş olan bir sıra xəstəliklərin olması və s.) dölü daşıyaraq doğa bilməməsinə baxmayaraq öz uşaqlarının olmasına da imkan verir.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən bildirir ki, belə ailələr üçün surroqat analıq proqramı hazırlanmışdır. Bəs bu necə baş verir? Qadın orqanizmində yumurta hüceyrəsi hazırlayaraq, ovulyasiyaya yaxın onu yumurtalıqdan xaricə çıxarırlar. Eyni zamanda qadının həyat yoldaşından da sperma alınır. Xüsusi laborator şəraitdə (sınaq borusu şüşəsində) yumurta hüceyrəsini spermatozoidlərlə birləşdirirlər. Mayalanma baş vermiş olarsa, bir neçə gündən sonra rüşeymi digər qadının (surroqat ananın) uşaqlığına daxil edirlər. Bir növ "inkubator" rolunu daşıyan surroqat ana tərəfindən müvafiq dövr (9 ay) keçdikdən sonra doğulan uşagı onun bioloji valideynlərinə verirlər.

