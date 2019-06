Tbilisidə keçirilən aksiya ilə əlaqədar mərkəzi Rustaveli prospekti bağlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, parlamentin qarşısında keçirilən aksiyada iştirak edənlərin sayı 5 mini ötüb.

Polis təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. Mərkəzi Rustaveli prospekti bağlanıb.



Aksiya iştirakçılarının sayının daha da artacağı gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.