Sutka ərzində Ermənistan və Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində nisbi sakitlik müşahidə olunub.

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, cəbhənin bəzi sahələrində atəşkəs rejimi ara-sıra atılan atəşlə pozulub.

