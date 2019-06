"X-Lady"də baş verən yanğın söndürülüb

İyunun 23-də səhər saatlarında paytaxtın Nizami rayonu ərazisində yerləşən "X-Lady" və "İzabel" mağazalarının yerləşdiyi ticarət obyektində baş verən yanğın söndürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə yerinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov və digər aidiyyəti şəxslər gəliblər.



Eldar Əzizov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, bu cür hadisələr demək olar dünyanın bütün ölkələrində baş verir: "Heç bir ölkə belə hadisələrdən sığortalanmayıb. Nizami rayonunun paytaxtın digər rayonlarından fərqi burada ticarət obyektləri baxımından sıxlığın yüksək olmasıdır. Ona görə də gələcəkdə belə hadisələrdən sığortalanmaq üçün lazımi işlər görülür. Yanğının başvermə səbəbləri obyektiv qaydada araşdırılacaq".



