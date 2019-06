Türkiyənin tanınmış aktyoru Enis Fosforoğlu dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 71 yaşlı aktyorun infarktdan öldüyü bildirilir.



İndiyədək bir çox məşhur filmlərdə rol alan Enis Fosforoğlu sennarist və rejissor kimi də fəaliyyət göstərib.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.