Binəli Yıldırım səs verdi: "Halalıq istəyirəm"

İstanbul Böyük Şəhər Bələdiyyə sədrliyinə Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Binəli Yıldırım səs verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yıldırım səs verdikdən sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.

O, bildirib ki, ən doğru qərarı istanbullular verəcək: “Səsimizi verdik. Vəzifəmizi icra etdik. İnşallah, bu gün səsvermə başa çatdıqdan sonra səslər sayılacaq və gələcək 5 il üçün İstanbulu kimin idarə edəcəyinə, istanbullular qərar vermiş olacaqlar. İstanbul xalqının verəcəyi qərarın, başımızın, gözümüzün üstündə yeri var. Ən doğru qərarı istanbullular verəcək. Layihələrimiz barədə məlumat vermişik. Bir danışıb, iki dinləmişik. Bu gün danışma növbəsi seçicinindir”.

B.Yıldırım vurğulayıb ki, indiyə qədər olan inciklikləri aradan qaldırmaq lazımdır: “Seçki kampaniyası zamanı bəlkə rəqiblərimizin xətrinə dəymişik və ya vətəndaşımızın bizə qarşı küsülülüyü olub. Bu gün artıq bütün inciklikləri aradan qaldırıb, gələcəyə baxmaq lazımdır. Əgər bir istanbullu qardaşımıza, rəqiblərə qarşı hər hansı bir səhv hərəkət, haqsızlıq etmişiksə, halalıq istəyirəm”.

Qeyd edək ki, İstanbulun bələdiyyə sədrliyi uğrunda əsas mübarizə hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) namizədi Binəli Yıldırım ilə Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) namizədi Əkrəm İmamoğlu arasında gedir.



Kənan Məmmədov/METBUAT.AZ

