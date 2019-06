Paytaxtın Tbilisi prospekti - İzmir küçəsi ilə kəsişmədə üzü şəhər istiqamətində nəqliyyat vasitəsi yanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin (BNA) mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev bildirib. Onun sözlərinə görə, bu səbəbdən yolda nisbətən sıxlıq yaranıb.

