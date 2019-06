​​İmamoğlundan Yıldırıma cavab: "Hər şey gözəl olacaq"

İstanbul Böyük Şəhər Bələdiyyə sədrliyinə Cümhuriyyət Xalq Partiyasının namizədi Əkrəm İmamoğlu da səs verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, İmamoğlu seçkidən çox yaxşı nəticə gözlədiklərini vurğulayıb.

Rəqibi Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Binəli Yıldırımın “Əgər bir istanbullu qardaşımıza, rəqiblərə qarşı hər hansı bir səhv hərəkət, haqsızlıq etmişiksə, halalıq istəyirəm” ifadəsinə münasibət bildirən İmamoğlu deyib: “Əlbəttə hər kəs haqqını halal etsin. Amma bundan sonra da eyni səhvləri etməyək”.

Daha sonra İmamoğlu qeyd edib: “Millət olaraq bizə yaşadılan bu hüquqsuz prosesi təmir etmə saatlarını yaşayırıq. Həm demokratiyamız, həm İstanbul adına, həm də məmləkətimizdəki bütün seçkilərin legitimliyi üçün bu gün xalqımız vicdanları ilə qərar verəcək. Günün sonunda hər şey gözəl olacaq. Çox gözəl bir nəticə gözləyirəm”.

Kənan Məmmədov/METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.