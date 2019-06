Belarusun paytaxtı Minskdə II Avropa Oyunları davam edir.

Azvision.az xəbər verir ki, Azərbaycan boksçusu Rüfət Hüseynov bu gün ilk görüşünü keçirib.

O, İsraili təmsil edən əslən erməni idmançı David Alaverdyana heç bir şans verməyib və rinqdən 4:0 hesablı qələbə ilə ayrılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.