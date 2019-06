Azərbaycan cüdoçusu Hidayət Heydərov ikinci Avropa Oyunlarının bürünc medalını qazanmaq şansı əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 73 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançımız dörddəbir finalda Ermənistan idmançısı Ferdinand Karapetyanı mübarizədən kənarlaşdırıb.



Xatırladaq ki, daha əvvəl Azərbaycan cüdoçusu Rüstəm Orucov ikinci Avropa Oyunlarının dörddəbir final mərhələsində Ferdinand Karapetyanı məğlub edərək yarımfinala yüksəlib.

