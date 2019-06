İstanbulda keçirilən təkrar bələdiyyə seçkilərində səs vermə başa çatıb



Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda bülletenlərin sayılmasına başlanılıb.

Səsvermənin nəticələrinə təsir edə biləcək ciddi qanun pozuntusunun qeydə alınmadığı bildirilir.

