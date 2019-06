Azərbaycan cüdoçusu Hidayət Heydərov Minskdə keçirilən ikinci Avropa Oyunlarında bürünc medal qazanıb.

Azvision.az xəbər verir ki, 73 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançımız 3-cü yer uğrunda görüşdə gürcüstanlı Laşa Şavdatuaşvilini 51 saniyəyə ipponla məğlub edib.







Azərbaycan cüdoçusu Rüstəm Orucov ikinci Avropa Oyunlarının gümüş medalını qazanıb. 73 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançımız final görüşündə İsveç təmsilçisi Tommi Masiasa məğlub olub.

