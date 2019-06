Melaniya Trampın sağlamlıq sirləri – Xüsusi kokteylinin RESEPTİ

49 yaşlı Melanya Tramp ideal bədəni, cazibədarlığı, sağlamlığı və zövqü ilə dünya qadınlarının stil ikonasına çevrilib.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən ABŞ prezidentinin sevimli arvadının gözəllik və pəhriz sirlərini təqdim edir.

Melaniya milyarder xanımı olsa da bahalı idman zallarında fitnes, trener, adlı-sanlı dietoloqların xidmətindən yararlanmağı sevmir və belə yerlərə vaxtını sərf etmir.

O, illərdir qarşısında qoyduğu bir neçə ciddi qaydaya əməl edir.

-Arada bir burqer, kola, qızardılmış toyuq yesə də, o sağlam qidalanır. Səhərlər yulaf sıyığı, tərəvəz, meyvə smuzisi qəbul edir. Gün ərzində balanslaşdırılmış, sağlam qidalanır.

"Sağlam qida məndə enerji yaradır, özümü çox yüngül hiss edirəm".

-Melaniya gündə 7 ədəd müxtəlif tərəvəz və meyvəni mütləq yeyir. Bunlar ayrı-ayrı ərzaqlar ola bilər. Amma mütləq 7 ədəd olmalıdır

-Gün ərzində özünün xüsusi kokteylini içir. Onu yanında da gəzdirir. Tərkibində buğda cücərmişi suyu, limon,su, nanə vardır. Dediyinə görə, bu su turşu-qələvini normada saxlayır, metobolizmi gücləndirir.

-Həftədə 3 dəfə balıq və dəniz məhsulları yeyir

-Arada tünd şokoladın dadına baxır



-Şəkər tərkibli qidalardan uzaqdır

-Model karyerası dövründən günə 2,5 litr təmiz su içmək vərdişindədir

-Pilates və yoqa ilə məşğul olur, həftədə 2 dəfə üzür

-Birinci ledi kimi Ağ evdə şef-aşpazın işinə nəzarət edir, bostanda bitki, göyərti və tərəvlərin yetişdirilməsi ilə məşğul olur.

-Üzünə botoks etdirməyin əleyhinədir. Ona görə qırışları var. Oksigen tərkibli prosedurları sevir. Orqanik kosmetik vasitələr seçir.

-Melaniya hesab edir ki, qadının gözəl və sağlam qalmasının sirri onun yuxusunda və emosiyalarındadır. Daxilən qadın nə qədər rahat, şən olsa, bir o qədər gənc qalır.

