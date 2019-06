Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) İstanbul bələdiyyə sədrliyinə namizədi Əkrəm İmamoğlu seçkidən sonra canlı yayımla çıxış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İmamoğlu ona səs verən vətəndaşlara minnətdarlığını bildirib, İstanbul seçkilərində demokratiyanın qələbə çaldığını bəyan edib.

Qeyd edək ki, təkrar seçkilərin nəticələri artıq məlumdur. Bülletenlərin 99, 37 faizi hesablanıb. 54,3 faiz səslə İmamoğlu qalib gəlir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.