Günün ulduz falı - 24 İYUN

Qoç - çoxdan başladığınız işi bu gün başa vura bilərsiniz. Layihələri yarımçıq qoymayın. Yaşamınıza əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə biləcək qərar istisna deyil. Yaşam və iş yerini dəyişmək, kollektiv fəaliyyəti intensivləşdirmək üçün münasib zamandır.

Günün ikinci yarısında iş yerində rəhbərliklə aşkar münaqişəyə başlamayın. Həmkarlarla münasibətləri ayırd etməyin zamanı deyil. Münasibətlərinə önəm verdiyiniz insanın istəklərinə diqqətlə yanaşın.

Axşam saatları romantik macəra üçün əlverişli vaxt deyil.

Buğa - işgüzar danışıqlar, müzakirələr, bacarıqların nümayişi üçün əlverişli zamandır. Emosional fonu kontrolda saxlayın. Mübahisələrin konstruktiv məcrada olmasına çalışın.

Gün bol sürprizlər vəd edir. Hadisələrin axarı pozitiv və ya mənfi ola bilər. Hər şey sizdən asılıdır. Çalışdığınız insanların məramlarına fikir verin. Münasibətləri balanslaşdırın. Yollarda ehtiyatlı olun. Axşam saatlarında sakit istirahət edin.

Maliyyə məsələləri xüsusi diqqət tələb edir. İmpulsa aldanaraq itkilər verməyin, mənasız xərclər etməyin. Problemlərin uğurlu həllini tapmaq olar.

Əkizlər - ağır işə, genişmiqyaslı layihəyə başlamağın zamanı deyil. Qüvvələrinizi bərabər paylaşdırmasanız, potensialınızı dürüst qiymətləndirməsəniz, uğursuzluğa düçar ola bilərsiniz. İfrat yorğunluğa mübtəla olmayın.

Günün ikinci yarısında sayıq və diqqətli olun. Ətrafınızdakı insanlarla birbaşa qarşıdurmadan yayının. Bütün mübahisəli məsələləri sülh yolu ilə, danışıqlarla həll etmək olar. Təhqir, təhdid, zor tətbiqi yolverilməzdir.

Ailə üzvləri daha çox diqqət tələb edirlər. Sizə ehtiyacı olan insanların qayğısına qalın.

Xərçəng - günün ilk yarısındakı qeyri-müəyyənlik ciddi narahatlıq yarada bilər. Ailə işləri və məişət qayğıları ilə bağlı durumdakı çətinlikləri aradan qaldırın. Yaşam arealında qayda yaradın. Resurs və ehtiyatlarınızı dəyərləndirin. Alış-veriş etmək olar.

Günün ikinci yarısında məşğuliyyətinizi və ünsiyyət çevrənizi təftişə uğrada bilərsiniz. Münaqişəli situsiyaların, sizi asılı duruma salmaq istəyən insanların iradlarının az olduğu durumu seçin. Təmkinli olun. Kobudluğa kobudluqla, aqressiya ilə cavab verməyin. Estetikaya, gözəlliyə tələbat arta bilər. Qarderob və aksessuarların yenilənməsi üçün münasib zamandır.

Axşam saatlarında yaxşı bələd olmadığınız yerdə istirahət etməyin.

Şir - maliyyə məsələlərində diqqətli davranın. Pullarınızın qədrini bilin, bədxərclik etməyin. Əks halda borca düşə bilərsiniz. Yaxın ətrafınızdakı insanlardan birinin yardıma ehtiyacı var.

Çılğın olmayın, emosiyalarınızı idarə edin.

Günün ikinci yarısında tanış və dostlardan dəstəyi əsirgəməyin. Sifarişçi, müştəri, tərəfdaş və ya şəriklə görüşdə mümkün qədər diqqətli davranın. Eşitməklə yanaşı, deyilənin məğzini anlayın. Sözlərin fərqli mənalarını qulaqardına vurmayın.

Qız - mümkün qədər intizamlı, məsuliyyətli olun. Əməllərinizə və sözlərinizə görə cavab verməli olduğunuzu unutmayın. Vədlərə əməl edin. Yalançı, unutqan insan təsiri bağışlamayın.

Günün ikinci yarısında dostların, qohumların təkliflərini nəzərə alın. Başqalarının fikirlərinə sayğı ilə yanaşın. Təxribatlara uymayın, səbrli və təmkinli davranın. Mövqelərinizdən əsla geri çəkilməyin.

Vicdansız insanların yalanlarının qurbanı olmayın.

Tərəzi - situasiyalarda qəfil, əsla nəzərdə tutulmamış dəyişikliklər ola bilər. Kölgəyə çəkilin, bir qədər sakit davranın. Ətrafınızda baş verənləri diqqətlə müşahidə edin. Maraqlandığınız işdə uğurlar əldə edə bilərsiniz.

Günün ikinci yarısında yeni layihəyə başlamayın. İti və kəsici alətlərlə ehtiyatlı davranın. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla təmaslarda gərginlik, qarşılıqlı iradlar olacaq. Fikir ayrılıqlarını normal şəkildə nizamlayın. Günün təmayüllərini nəzərə alaraq problemləri dərhal aradan qaldırın. Axşam saatlarında yeni ideyalar istisna deyil.

Əqrəb - yaxın ətrafınızdakı insanlarla münasibətlərinizdə gərginlik yaranacaq. Kənardan təsirlərin artmasına hazır olun. Mühüm informasiyanı, xəbərləri sizdən gizlədəcəklər. Situasiyanın tələb etdiyi addımların ardıcıllığını intuisiyanız sizə deyəcək.

Günün ikinci yarısında mübahisələrə qarışmayın. Ailə üzvləri ilə təmaslarda qayğıkeş və alicənab olun. Zəifə, ağır durumda çaş-baş qalmış insana yardım edin. Sevdiyiniz insandan çoxsalyı sirlər saxlamayın. Axşam saatlarında vəziyyət sakit olsa da, hansısa işi başa çatdırmaq asan deyil.

Oxatan - məşğul olduğunuz işə bütün diqqətinizi və vaxtınızı ayırsanız, ciddi uğurlara nail ola bilərsiniz. Başladığınız işi əsla yarımçıq qoymayın. Məqsədə doğru inadla, qətiyyətlə irəliləyin.

Günün ikinci yarısında məqsədə aparan yoldan sapmayın. Hədəfi "vurmaq" üçün yardımlara ehtiyacınız var. Etibar etdiyiniz insanın, inandığınız yoldaşın köməyindən bəhrələnə bilərsiniz. Dedi-qodulara aldanmayın.

Axşam saatlarında çevik və hətta hiyləgər olun.

Oğlaq - bütün diqqəti əsas məsələnin həllinə yönəldin. Cari işləri uğurla başa vurun, axşamalara və ləngimələrə şərait yaratmayın. Aktiv olun, rəqiblərinizi üstələmək üçün bütün gərəkli metod və vasitələrdən yararlanın. Təsadüfi maneələr və kənar təsirlər sizi yolunuzdan döndərməməlidir.

Günün ikinci yarısında yaxın ətrafınızdakı insanlarla qarşıdurmaya zəmin yaratmayın. Axşam saatlarını ailə üzvlərinə həsr edin. Qarşılıqlı anlaşma və səmimiyyətə ehtiyac duyulur.

Dolça - şəxsi münasibətlər və karyeranızla bağlı durum motivasiyadan asılıdır. Qətiyyətli olun, kiçik problemlərə görə ruhdan düşməyin. Peşəkar fəaliyyət müstəvisində kənar təsirlərin güclənməsinə imkan verməyin. Yeni işə başlamaq, gəlir mənbələrini artırmaq olar.

Günün ikinci yarısında rəqiblərlə tərəfdaşları ayırd etməyi bacarın.

Yaxınlarınız və qohumlarınızla qarşılıqlı anlaşmanın güclənməsi sizdən asılıdır. Peşəkar məziyyətlərinizdən yararlanın, uğurlarınızı artırın. Yeni iş yeri və ya gəlir mənbəyini əldə etmək üçün adekvat addımlar atın.

Günün ikinci yarısında yaxın ətrafınızdakı insanlarla münasibətlərinizin gərilməsiən can atmayın. Həssas, qayğıkeş olun. Münaqişə yaranarsa, səbrli və təmkinli davranın.

Axşam saatlarında təmkinli olun.

Balıqlar - başqalarının mövqelərindən və fikirlərindən çox asılı olmayın. Öz biliklərinizə, bacarıqlarınıza güvənin. İntuisiyanız sizi aldatmayacaq. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla ünsiyyət zamanı eşitdiyiniz hər sözə inanmayın.

Günün ikinci yarısında məqsədə doğru inamla irəliləyin. Aldığınız bəzi məlumatlar bilərəkdən təhrif olunub. Dostlarınızdan biri ilə münasibətləri bədxahlar korlamağa çalışırlar. Münaqişələri kompromis və güzəşt yolu ilə həll edin.

Neytral situasiyanın yaranması üçün təşəbbüskar olun.

