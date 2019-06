"Qarabağ” yeni transferini rəsmən açıqlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Ağdam klubu ispan yarımmüdafiəçi Xayme Romeronun keçidi barədə rəsmi "Tvitter" və "Feysbuk" səhifəsində video yayımlayıb. Müqavilənin detalları barədə məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, 28 yaşlı oyunçunun son klubu İspaniya Sequnda təmsilçisi “Kordoba” olub.



